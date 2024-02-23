ضجة داخل حزب ” البام” واستقالات بالأقاليم الجنوبية للمملكة

2024-02-23 / 23:29
0
هبة بريس

دخل حزب الأصالة والمعاصرة ، مرحلة صعبة ، بعد المؤتمر الأخير ، والذي توج بانتخاب تلاث قيادات لسفينة ” بام ” حتى خرج 15 منتخبا وقياديا من الحزب بجهة العيون الساقية الحمراء، في مراسلة وجّهوها إلى منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، يعلنون من خلالها تجميد عضويتهم بحزب “البام”.

وكشف الموقعون على الرسالة، أن هذا القرار يأتي على إثر “الانتكاسات المتتالية التي عاشتها الوضعية التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة العيون، بفعل تعامل القيادات الحزبية مع المنتخبين والمناضلين بإقليم العيون”.

وأضافوا أن قيادات الحزب “حاولت بشكل غير مفهوم تحجيم دور وفاعلية المنتخبين بالإقليم، مباشرة بعد حصول الحزب على مقعد برلماني عن الدائرة المحلية للعيون وآخر عن الدائرة الجهوية”، مبرزين أنها المرة الأولى التي يحصل فيها “البام” على مقاعد في المجلس الجماعي لمدينة العيون.

وأوضحت المراسلة أن البام عاش مؤخرا وضعية “أظهرت فجوة وتباعدا كبيرين بين الأصالة والمعاصرة كفكرة آمنا بها جميعا، وبين الأصالة والمعاصرة المختزل في بعض الأفكار والممارسات البعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية، والتي مع كامل الآسف فشلت في مقاربتها المجالية٬ مشيرين إلى أن المقاربة المجالية السليمة هي المرتكزة على التنزيل السليم لمشروع الجهوية المتقدمة وفق الرؤية الملكية السامية”.

كما تمنى المنتخبون أن يعود الحزب إلى “الروح والفكرة وإلى سابق عهده، حزبا لجميع المغاربة قبل المناضلين في تماشي تام مع الثوابت الوطنية ووفق مقاربة مجالية، تحفظ كرامة جميع المغاربة ويكون الحزب فيها عامل دعم لا هدم لمناضليه ومنتخبيه في معاركهم التي يخوضونها ضد من يتربص بالوطن”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “ميارة” يقارب التحديات التي تواجه المغرب والمكسيك

“ميارة” يقارب التحديات التي تواجه المغرب والمكسيك

2024-02-23 / 20:37
Photo of مرافعة المغرب أمام محكمة العدل الدولية تجسيد لموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية

مرافعة المغرب أمام محكمة العدل الدولية تجسيد لموقفه الثابت…

2024-02-23 / 18:27
Photo of موراتينوس: المغرب وإسبانيا “نموذج ” في التعاون بين الشمال والجنوب

موراتينوس: المغرب وإسبانيا “نموذج ” في التعاون بين الشمال…

2024-02-23 / 18:08
Photo of الرباط.. إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي

الرباط.. إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص…

2024-02-23 / 17:25
Photo of أمام محكمة العدل الدولية.. المغرب يؤكد التزام الملك لصالح القضية الفلسطينية

أمام محكمة العدل الدولية.. المغرب يؤكد التزام الملك لصالح…

2024-02-23 / 14:50
Photo of الملك: نعتز بمتانة علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين المغرب واليابان

الملك: نعتز بمتانة علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين المغرب…

2024-02-23 / 13:44
Photo of أخنوش يشيد بجودة العلاقات مع إسبانيا وتطلع المملكتين إلى مستقبل واعد بالمنطقة

أخنوش يشيد بجودة العلاقات مع إسبانيا وتطلع المملكتين إلى…

2024-02-23 / 09:58
Photo of خلفيات الحراك الدبلوماسي الإسباني الفرنسي تجاه المغرب

خلفيات الحراك الدبلوماسي الإسباني الفرنسي تجاه المغرب

2024-02-23 / 00:01
Photo of المغرب وإسبانيا.. علاقات استثنائية تستند على ركائز الاحترام والثقة والتشاور

المغرب وإسبانيا.. علاقات استثنائية تستند على ركائز الاحترام والثقة…

2024-02-22 / 17:55
Photo of بايتاس: التعديل الحكومي إجراء يتطلب توفر الظروف السياسية والدستورية

بايتاس: التعديل الحكومي إجراء يتطلب توفر الظروف السياسية والدستورية

2024-02-22 / 13:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق