لاعبات المنتخب الأيرلندي يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي

هبة بريس _ رياضة

قال إعلام عبري إن لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم تحت 17 عامًا أدرن ظهورهن أثناء عزف “النشيد الوطني الإسرائيلي”، قبيل مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 في تيرانا، ألبانيا، اليوم الجمعة، “احتجاجًا على العملية العسكرية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة”.

ونقل موقع i24NEWS عن “الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم” قوله إنه يأمل أن “يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا إجراءات تأديبية ضد الفريق الأيرلندي في ضوء الحادث”.

وكان رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، بول كوك، قد خضع للاستجواب من قبل برلمانيين أيرلنديين، أمس الخميس، بشأن السماح بإقامة المباراة ضد إسرائيل. وقال إنه “شعر بالفزع شخصياً من الوضع في غزة”، لكنه فسّر بأن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم مطالب باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وذكَّرَ الموقع العبري بأن المنتخب الوطني الأيرلندي لكرة السلّة للسيدات كان قد رَفَضَ، في وقت سابق من هذا الشهر، مصافحة نظيره الإسرائيلي، خلال مباراة تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة في ريغا، بسبب الحرب في غزة.

كذلك اختار اللاعبون الأيرلنديون عدم المشاركة في العرض التقليدي للفريق، والبقاء على مقاعد البدلاء.

بعد هذه الأحداث، تم “تعطيل حساب أنستغرام الخاص بالمنظمة الرياضية الأيرلندية بشكل دائم”

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