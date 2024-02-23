غيابيا.. 8 سنوات سجنا للرئيس الأسبق منصف المرزوقي

هبة بريس _ وكالات

قال متحدث قضائي لوكالة رويترز إن محكمة تونسية قضت اليوم الجمعة غيابيا بالسجن على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض

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