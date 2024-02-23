غيابيا.. 8 سنوات سجنا للرئيس الأسبق منصف المرزوقي
هبة بريس _ وكالات
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قال متحدث قضائي لوكالة رويترز إن محكمة تونسية قضت اليوم الجمعة غيابيا بالسجن على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض
9 تعليقات
هاد الرجل من الرجال الدين اسقطوا و بن علي الدكتاتور السارق لاموال تونس …و اليوم حكم عليه بالسجن …اللهم ان هادا منكر
8 سنوات سجنا للرئيس الأسبق منصف المرزوقي
بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض
الله يطلق سراحو
انا معرفتش هاذ السيد شكون هو
تونس اصيبت بعدوى نظام كابرانات فرنسا. يحاربون التونسيين الوطنيين والاحرار. لرضاء ماماهم فرنسا.
وتغول المخابرات ولوبيات الفساد في المغرب الذين اغتالوا عبدالله باها وأحمد الزايدي وزجوا بمحمد زيان وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وكذلك رضى الطاوجني في السجون..
إنها عدوى تكميم الأفواه أصابت تونس التي أصبحت ملحقة لنظام الكابرنات في عهد قيس السعيد الغريب الذي أجهض ثورة الياسمين
إنها عدوى تكميم الأفواه أصابت تونس التي أصبحت ملحقة لنظام الكابرنات في عهد قيس السعيد الغريب الذي أجهض ثورة الياسمين