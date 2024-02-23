المغرب ضمن الدول الرائدة في المجال الرياضي

هبة بريس _ و م ع

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن تنظيم بطولة العالم المدرسية للغولف بالمغرب سنوات 2025 و2026 و2028، يعكس المكانة التي تحتلها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بين الدول الرائدة في المجال الرياضي.

وأبرز بلاغ للوزارة، صدر بمناسبة توقيع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة بالغولف الملكي دار السلام بالرباط، مذكرة تفاهم بين الوزارة والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، والجامعة الملكية المغربية للغولف، والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، لتنظيم بطولة العالم المدرسية للغولف بالمملكة المغربية لسنوات 2025/2026/2028، أن ذلك يترجم أيضا “الاهتمام المولوي والرعاية السامية للرياضة عموما بالمغرب، وبالرياضة المدرسية على الخصوص، والتي تترجمها التعبئة الشاملة والنتائج الواعدة التي يتم تحقيقها”.

وأكد المصدر ذاته أن توقيع هذه المذكرة يتماشى مع استراتيجية الوزارة من أجل الارتقاء بالرياضة المدرسية، خاصة تشجيع ممارسة بعض الرياضات ومن ضمنها الغولف، حيث تولي خارطة الطريق 2022-2026، ضمن أهدافها، أهمية بالغة للرياضة المدرسية والأنشطة الحركية داخل المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال توسيع وتنويع العرض الرياضي الموجه للتلميذات والتلاميذ، بتعاون وطيد مع الجامعات الملكية الرياضية المعنية.

وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يندرج كذلك في إطار المجهودات المبذولة لتعزيز ممارسة رياضة الغولف من طرف التلميذات والتلاميذ ضمن الرياضات المدرسية، باعتبارها وسيلة لترسيخ القيم الإيجابية وصقل المهارات العرضانية ومشتل لاكتشاف وتكوين أبطال المستقبل.

وذكر البلاغ بأن الوزارة تعمل، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للغولف، والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، على تحفيز التلميذات والتلاميذ على ممارسة رياضة الغولف، حيث تم تنظيم زيارات لعدة جهات بالمملكة، وعقد لقاءات تعريفية بهذه الرياضة من أجل التشجيع على ممارستها

وأضاف أنه تم أيضا فتح مسالك دراسة ورياضة في بعض المؤسسات بكل من الرباط وأكادير، تهم تخصص الغولف، مبرزا أن عدد التلميذات والتلاميذ المسجلين بهذه المسالك يبلغ 32 تلميذة وتلميذا.

يذكر أنه سيتم، خلال الفترة من 17 إلى 19 ماي المقبل بالرباط، تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للغولف، وذلك في إطار الارتقاء بممارسة رياضة الغولف داخل المؤسسات التعليمية وتوسيع قاعدة الممارسين لها.

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