بعثة نهضة بركان تكمل طريقها نحو جنوب أفريقيا بعد تسوية أزمة الترخيص

أكملت بعثة نهضة بركان رحلتها نحو جنوب أفريقيا بعد ساعات قضاها اللاعبون في الديار البوتسوانية، بسبب تماطل سلطات جنوب أفريقيا في الترخيص للطائرة التي تقل الفريق بالنزول في مطار جوهانسبيرغ.

وقد نجحت إدارة نهضة بركان في الحصول على ترخيص السلطات الجنوب أفريقية بعد ساعات من الانتظار في بوتسوانا، لتتوجه بعدها بعثة الفريق نحو جنوب أفريقيا تمهيدا لمواجهة نادي سيخوخون الجنوب أفريقي في مرحلة المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكانت بعثة نهضة بركان قد سافرت في رحلة مشاركة مع الوداد الرياضي عبر طائرة خاصة، لكن بعثة الفريق اضطرت للتوقف في بوتسوانا التي نزلت فيها بعثة الوداد تمهيدا لمواجهة غالاكسي البوتسواني في دوري الأبطال، بسبب تأخر سلطات جنوب افريقيا في الترخيص للطائرة بولوج حدودها الجوية.

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