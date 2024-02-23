رضا سليم يطرق أبواب المنتخب الوطني ويوجه رسالة مشفرة للركراكي

رضا سليم يطرق أبواب المنتخب الوطني ويوجه رسالة مشفرة للركراكي

2024-02-23 / 20:52
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طرق رضا سليم، لاعب الأهلي المصري أبواب المنتخب الوطني المغربي ووجه رسالة مشفرة للناخب الوطني وليد الركراكي.

وقال سليم في تصريح تلفزيوني: “أتمنى الفوز بلقب الدوري وبطولة أفريقيا، وأحلم بالانضمام للمنتخب الوطني المغربي، فهذا حلم كل لاعب”.

يأتي ذلك في أعقاب عودة اللاعب رضا سليم إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع.

وكان رضا سليم قد تألق مع الجيش الملكي الموسم الماضي قبل أن يقرر الانتقال إلى الاهلي المصري، الذي قدم معه مستويات جيدة.

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