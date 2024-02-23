بمشاركة رضا سليم.. الأهلي المصري يهزم مودياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

بمشاركة رضا سليم.. الأهلي المصري يهزم مودياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

2024-02-23 / 19:03
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فاز الأهلي المصري على مضيفه مودياما الغاني بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل حسن الشحات هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 48، علما أن المباراة عرفت مشاركة المغربي رضا سليم كبديل من جانب الأهلي في الدقيقة 75.

هذا الفوز يضع الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ببنما توقف رصيد الفريق الغاني عند 4 نقاط في المركز الأخير.

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