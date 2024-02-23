“البابا”يطلب من المخرج العالمي “سكورسيزي” إخراج فيلم عن المسيح

2024-02-23 / 19:25
0
هبة بريس _ القسم الفني

أوعز البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي، بإخراج فيلم عن المسيح وأسس المسيحية خلال اجتماع بينهما.

وقال المخرج (البالغ من العمر 81 عاما) في مؤتمر صحفي في برلين، إن “البابا دعا في وقت ما خلال اجتماع إلى طرق جديدة للتفكير بشأن أساسيات المسيحية. أريد أن أصنع شيئا فريدا ومختلفا يمكن أن يكون مثيرا للتفكير”.

ولم تتضح بعد ملامح المشروع الذي سيكون بمثابة رؤيته الثانية لأسس المسيحية بعد فيلم “الإغراء الأخير للمسيح” عام 1988، الذي عارضه الفاتيكان بشدة، وحظرته بعض البلدان؛ لما تراه من مخالفته المعتقدات المسيحية، ما عرض سكورسيزي لتهديدات بالقتل.

وكان المخرج في شبابه يريد الالتحاق بسلك الكهنوت، لكنه فشل في ذلك، قبل أن يصبح أشهر مخرجي أفلام العصابات في السينما العالمية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of دارما وكوميديا ووثائقي.. “الأمازيغية” تعد متابعيها بالفرجة في رمضان

دارما وكوميديا ووثائقي.. “الأمازيغية” تعد متابعيها بالفرجة في رمضان

2024-02-23 / 17:57
Photo of ابنة وشقيقة المخرج المصري محمد سامي تتعرضان لحادث سير خطير

ابنة وشقيقة المخرج المصري محمد سامي تتعرضان لحادث سير…

2024-02-23 / 14:22
Photo of ابتسام باطما: “من ضرك سيضره الله”

ابتسام باطما: “من ضرك سيضره الله”

2024-02-23 / 13:02
Photo of ربيع القاطي يناقش ظاهرة السحر والشعوذة في “الشياطين لا تتوب”

ربيع القاطي يناقش ظاهرة السحر والشعوذة في “الشياطين لا…

2024-02-23 / 10:26
Photo of ربيع القاطي يعلن مشاركته في فيلم أجنبي على منصة “نيتفليكس”

ربيع القاطي يعلن مشاركته في فيلم أجنبي على منصة…

2024-02-22 / 16:09
Photo of شقيقة شيماء تتهم زوجها بـ”المتاجرة” بمرضها وموتها وتتوعده بالمتابعة

شقيقة شيماء تتهم زوجها بـ”المتاجرة” بمرضها وموتها وتتوعده بالمتابعة

2024-02-22 / 13:38
Photo of كيم كارداشيان تبيع حقيبتها القديمة بـ 70 مليون سنتيم

كيم كارداشيان تبيع حقيبتها القديمة بـ 70 مليون سنتيم

2024-02-22 / 12:46
Photo of الفنان الخياري: “منين غانجيب الخاطر والهم عليا يتكاثر”

الفنان الخياري: “منين غانجيب الخاطر والهم عليا يتكاثر”

2024-02-22 / 12:00
Photo of تصغره بـ25 سنة .. انفصال توم كروز عن حبيبته الروسية

تصغره بـ25 سنة .. انفصال توم كروز عن حبيبته…

2024-02-22 / 10:30
Photo of الفنان طه نوري يغني جينيريك مسلسل “دار النسا”

الفنان طه نوري يغني جينيريك مسلسل “دار النسا”

2024-02-22 / 09:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق