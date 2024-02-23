“البابا”يطلب من المخرج العالمي “سكورسيزي” إخراج فيلم عن المسيح

هبة بريس _ القسم الفني

أوعز البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي، بإخراج فيلم عن المسيح وأسس المسيحية خلال اجتماع بينهما.

وقال المخرج (البالغ من العمر 81 عاما) في مؤتمر صحفي في برلين، إن “البابا دعا في وقت ما خلال اجتماع إلى طرق جديدة للتفكير بشأن أساسيات المسيحية. أريد أن أصنع شيئا فريدا ومختلفا يمكن أن يكون مثيرا للتفكير”.

ولم تتضح بعد ملامح المشروع الذي سيكون بمثابة رؤيته الثانية لأسس المسيحية بعد فيلم “الإغراء الأخير للمسيح” عام 1988، الذي عارضه الفاتيكان بشدة، وحظرته بعض البلدان؛ لما تراه من مخالفته المعتقدات المسيحية، ما عرض سكورسيزي لتهديدات بالقتل.

وكان المخرج في شبابه يريد الالتحاق بسلك الكهنوت، لكنه فشل في ذلك، قبل أن يصبح أشهر مخرجي أفلام العصابات في السينما العالمية.

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