وفد وزاري بقيادة أخنوش يدشن المركز الصحي القروي “ويجان”

هبة بريس _ الرباط

أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري بإقليم تيزنيت، انطلاقة المركز الصحي القروي من المستوى الأول “ويجان” الذي يفتتح أبوابه في وجه المواطنين بعدما تمت اعادة تهيئته وتجهيزه.

وكان أخنوش مرفوقا بوفد وزاري، يضم وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة محمد صديقي ووزير التجهيز و الماء نزار بركة ووالي جهة سوس امزازي وشخصيات اخرى.

وفي اطار متصل، قام الوفد الوزاري الذي يقوده رئيس الحكومة بتدشين مشاريع مهمة، واطلعوا على مشاريع اخرى، اذ من المرتقب أن يتم تدشين مشروع تأهيل واحة ايت منصور، و مشروع ربط تافراوت بالمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، وعدد من المشاريع الطرقية.

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