بسبب نيمار.. الشرطة القضائية تفتش مقر باريس سان جيرمان

2024-02-23 / 18:42
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن مقر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خضع للتفتيش في منتصف شباط / فبراير من قبل الشرطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق بشأن ميزة ضريبية حصل عليها النادي في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار عام 2017.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر مقرب أمس الخميس، أن عمليات التفتيش تمت في مقر النادي الواقع في بولوني-بيانكور من قبل الشرطة القضائية، مؤكدا المعلومات التي نشرتها صحيفة “لو موند”.

وأشار متحدث باسم سان جيرمان أن النادي يتعاون “مع جميع الأطراف في هذه القضية” بهدف “وقف المعلومات الخاطئة التي تنتشر حوله”.

ويحقق القضاء الفرنسي في ما إذا كان نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية هوغ رانسون حاول الحصول على “مزايا ضريبية” من الحكومة لصالح باريس سان جيرمان خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية خضعت للتفتيش أيضًا وفقًا لما كشف عنه موقع «ميديابار» في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي من قبل عناصر الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي

يذكر أن نيمار رحل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 لينضم لنادي الهلال السعودي.

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