مرافعة المغرب أمام محكمة العدل الدولية تجسيد لموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية

2024-02-23 / 18:27
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هبة بريس _ الرباط

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، أن المرافعة التي تقدمت بها المملكة المغربية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسيات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجسيد لموقف المملكة الثابت إزاء هذه القضية.

وأوضح المسؤول الفلسطيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرافعة المغربية صبت في نفس اتجاه الاجماع العربي والإسلامي وحتى الدولي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف.

ولفت إلى أن هذه المرافعة أعادت الاعتبار لوحدة الموقف العربي والاسلامي من القضية الفلسطينية، بما يعزز قناعة المجتمع الدولي، وقناعة المحكمة بمصداقية القضية الفلسطينية.

كما أشاد بالدعم الموصول لوكالة بيت مال القدس الشريف للفلسطينيين في القدس. وقال بهذا الشأن “نحن بالتأكيد نقدر كل جهد تبذله وكالة بيت مال القدس ولجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما يعزز قيمة هذه المدينة ومكانتها الدينية والحضارية في الوعي الانساني”.

وكان المغرب قد أكد التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية، وذلك في إطار المسطرة الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

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