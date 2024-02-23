كندا ..القضاء بمونتريال يصدر حكم إدانة في حق “هشام جيراندو”
هبة بريس - متابعة
قضت المحكمة العليا بكيبيك الكندية، بإدانة المدعو هشام جيراندو، بتهمة “الازدراء” وفرضت عليه غرامة قدرها 2000 دولار.
ويأتي قرار إدانة هشام جيراندو على خلفية شكاية تقدم بها محام بمدينة الدار البيضاء يتهمه من خلالها بنشر منشورات تشهيرية ضده واتهامه بازدراء المحكمة بعد أن تجاهل أمر المحكمة العليا في كيبيك، في يوليوز 2023، والذي يأمره بإزالة منشورات تشهيرية تتعلق بصاحب الشكاية، وهو ما اعتبرته القاضية غيلين بيوجيه أن سلوكا “يكشف عن حالة من العناد واللامبالاة تجاه أمر المحكمة”.
وعلمت صحيفة “لابريس” الكندية أن جيراندو مشتبه به كذلك في تحقيق أجرته دائرة شرطة مدينة مونتريال (SPVM) لتهديده قاض مغربي أصدر قرارات بشأن الهجمات الإرهابية في عام 2000.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
67 تعليقات
هشام فاسد و أكبر المفسدين و النصابين الهاربين من العدالة…
الله يعطيه الصحة يفضح المفسدين
منشوراتكم كذلك مشكوك في صحتها و في الغرض من نشرها
المغاربة ينامون في العسل
الله أعلم.
هههههههه قهركم
خاءن الوطن ونصاب