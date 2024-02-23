كندا ..القضاء بمونتريال يصدر حكم إدانة في حق “هشام جيراندو”

2024-02-23 / 17:15
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هبة بريس - متابعة

قضت المحكمة العليا بكيبيك الكندية، بإدانة المدعو هشام جيراندو، بتهمة “الازدراء” وفرضت عليه غرامة قدرها 2000 دولار.

ويأتي قرار إدانة هشام جيراندو على خلفية شكاية تقدم بها محام بمدينة الدار البيضاء يتهمه من خلالها بنشر منشورات تشهيرية ضده واتهامه بازدراء المحكمة بعد أن تجاهل أمر المحكمة العليا في كيبيك، في يوليوز 2023، والذي يأمره بإزالة منشورات تشهيرية تتعلق بصاحب الشكاية، وهو ما اعتبرته القاضية غيلين بيوجيه أن سلوكا “يكشف عن حالة من العناد واللامبالاة تجاه أمر المحكمة”.

وعلمت صحيفة “لابريس” الكندية أن جيراندو مشتبه به كذلك في تحقيق أجرته دائرة شرطة مدينة مونتريال (SPVM) لتهديده قاض مغربي أصدر قرارات بشأن الهجمات الإرهابية في عام 2000.

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‫24 تعليقات

  1. كل ما يراد من وراء هذا المنشور هو جعل الناس يصدقون انه مهما حللت وارتحلت سيلاحقك المحسوبون على القضاء.فكل هذا الملام غير تابث مادام ليس هناك دليل

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