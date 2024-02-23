فرنسا..مزارعون غاضبون يعودون بالجرارات إلى باريس

هبة بريس - وكالات

عاد المزارعون الغاضبون إلى باريس على متن جراراتهم اليوم الجمعة في احتجاج جديد للمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي وفرض قواعد أبسط، عشية معرض زراعي كبير في العاصمة الفرنسية.

وتحركت عشرات الجرارات بهدوء نحو أحد الأحياء في الجانب الغربي من العاصمة حاملة أعلام “التنسيق الريفي”، وهو اتحاد المزارعين الذي نظم الاحتجاج، قبل أن يقف المتظاهرون مع جراراتهم على جسر فوق نهر السين وبرج إيفل في خلفية المشهد.

ويأتي الاحتجاج الأخير بعد ثلاثة أسابيع من رفع المزارعين حواجز على الطرق كانت منصوبة حول باريس وأماكن أخرى في البلاد بعد أن عرضت الحكومة أكثر من أربعمائة مليون يورو (433 مليون دولار) لمعالجة شكاواهم المتعلقة بانخفاض دخلهم واللوائح الصارمة، وما يصفونه بـ”المنافسة غير العادلة من الخارج”.

وقالت هيئة التنسيق الريفي على موقع إكس: “أنقذوا زراعتنا”. وحمل أحد الجرارات ملصقا مكتوبا عليه: “الموت في الحقل”.

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