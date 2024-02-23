المنتخب النسوي يعود بفوز ثمين من تونس في موقعة ذهاب تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

المنتخب النسوي يعود بفوز ثمين من تونس في موقعة ذهاب تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

2024-02-23 / 16:27
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حقق المنتخب المغربي النسوي فوزا ثمينا أمام مضيفه التونسي بهدفين لواحد، اليوم الجمعة، ضمن ذهاب الدور الثالث من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024.

وافتتحت فاطمة تاكناوت التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة 44، وأدركت إيلا قباشي التعادل لتونس في الدقيقة 52، قبل أن توقع غزلان الشباك هدف الفوز في الدقيقة 54.

وستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء القادم بالمغرب، علما أن المتأهل في المباراة سيواجه المتأهل من مواجهة زامبيا وغانا.

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