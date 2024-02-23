الحكم بالسجن والغرامة على الدولي المغربي إلياس شاعر

أدان القضاء البلجيكي الدولي المغربي إلياس شاعر، متوسط ميدان كوينز بارك رينجرز الإنجليزي بالسجن والغرامة، بتهمة الإعتداء على سائق شاحنة على مستوى الرأس.

ووفقا لمصادر إعلامية بلجيكية وأخرى بريطانية فإن محكمة أنتويرب الجنائية ببلجيكا أدانت اللاعب المذكور بالسجن لمدة عامين، بينهما عام واحد موقوف التنفيذ وتعويض مادي بقيمة 15684 يورو.

وتعود تفاصيل الواقعة لسنة 2020، حين اتهم سائق شاحنة، الدولي المغربي إلياس شاعر بالاعتداء عليه على مستوى الرأس، وهو ما ينفيه دفاع اللاعب في ظل غياب أدلة كافية.

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