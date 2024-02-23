أشرف حكيمي

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع اشرف حكيمي بالمجان

2024-02-23 / 14:53
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يخطط ريال مدريد الإسباني لاستعادة خدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي يلعب حاليا لصالح باريس سان جيرمان.

ووفقا لما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية فإن الفريق الملكي يهتم كثيرًا بالتعاقد مع حكيمي، الذي ينتهي عقده مع باريس في صيف 2026.

وأضافت الصحيفة المذكورة بأن إدارة ريال مدريد مستعدة للانتظار حتى انتهاء تعاقد حكيمي مع سان جيرمان، وضمه مجانا.

وأكدت “في كل الأحوال، لا ينوي أشرف حكيمي، مغادرة حديقة الأمراء في الصيف المقبل”.

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