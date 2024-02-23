بايدن: “حما.س” لا تمثل الشعب الفلسطيني

هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حركة “حماس” لا تمثل الشعب الفلسطيني وأن “الفلسطينيين يعانون في الواقع من إرهاب حماس”.

وكتب بايدن على حسابه في منصة “X”: “الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا حماس. وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني”.

وأضاف قاصدا الشعب الفلسطيني: “في الواقع هم أيضا يعانون من إرهاب حماس نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن هذا الواقع”.

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