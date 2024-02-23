بايدن: “حما.س” لا تمثل الشعب الفلسطيني

2024-02-23 / 15:56
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هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حركة “حماس” لا تمثل الشعب الفلسطيني وأن “الفلسطينيين يعانون في الواقع من إرهاب حماس”.

وكتب بايدن على حسابه في منصة “X”: “الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا حماس. وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني”.

وأضاف قاصدا الشعب الفلسطيني: “في الواقع هم أيضا يعانون من إرهاب حماس نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن هذا الواقع”.

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‫2 تعليقات

  1. الفلسطينيون كلهم حماس وكلهم سرايا القدس وكلهم سرايا عز الدين القسام وانت ايها المجرم إلى الجحيم والموت للشيطان الاكبر وربيبته النجسين اليهود قاتلي الانبياء والرسل والمواطنين العالم العربي والإسلامي كله،فلسطين وحماس نجحت في الانتخابات الماضية وحصلت على عدد كبير من الأصوات تم طردتموها إلى غزة وهاهي الان تقتل جنودكم وجنود ابناء القردة والخنازير .

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  2. وهل تمثلهم انتم انتم ياقتلة ياصهاينة لولا حماس لابتلع الشعب الفلسطيني فحماس رمز عزة الفلسطينيين ام تريدون حماس على شاكلة الخائن العميل عباس المقاومة بأنواعها هي فلسطين وفلسطين هي المقاومة أيها المجرم الكبير الصهيوني

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