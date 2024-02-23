فالنسيا يطلب تأجيل مباراته في “الليغا” بسبب “حريق مأساوي”

فالنسيا يطلب تأجيل مباراته في “الليغا” بسبب “حريق مأساوي”

2024-02-23 / 15:42
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طالب نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الجمعة، بتأجيل مباراته القادمة أمام غرناطه، ضمن منافسات الجولة 26 من منافسات الدوري الإسباني، بعد اندلاع حريق مهول في مبنيين سكنيين بالمدينة.

وكان حريق قد شبّ في مبنيين سكنيين بالمدينة الإسبانية، مساء أمس الخميس، حيث راح ضحيته 4 أشخاص، بالإضافة إلى 14 شخصًا مفقودًا حتى الآن.

ونشر النادي الإسباني رسالة تعزية في بيان عبر موقعه الرسمي، لأهالي ضحايا الحريق المأساوي في حي كامبانار، بجانب طلبه من رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراته القادمة أمام غرناطه غدًا السبت.

وقال النادي في بيانه: “يشعر نادي فالنسيا بالحزن الشديد بسبب الحريق الرهيب الذي نشب يوم الخميس في شارع أفينيدا مايسترو رودريجو، في حي كامبانار في فالنسيا، ونود أن ننقل تعازينا العميقة إلى عائلات وأصدقاء الضحايا. ونود أيضًا أن نشكر خدمات الطوارئ علنًا على عملهم الجدير بالثناء”.

وتابع: “هذا الجمعة، سيقف لاعبو ومدربو الفريق الأول للرجال، والفريق الأول للسيدات، وفرق أكاديمية VCF، دقيقة صمت على أرواح الضحايا في بداية التدريب”. وأكد النادي: “طلب النادي تأجيل مباراة الدوري الإسباني يوم السبت المقبل أمام غرناطة”.

واختتم: “تماشيًا مع أيام الحداد الثلاثة المعلنة في منطقة فالنسيا، سيقوم نادي فالنسيا لكرة القدم بتنكيس الأعلام في منشآتنا. كما نقدم مساعدتنا للمؤسسات وخدمات الطوارئ لأي احتياجات قد تكون لديهم”.

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