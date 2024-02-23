طنجة والقنيطرة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

طنجة و القنيطرة: 05 ملم

سلا: 04 ملم

العرائش و طنجة – الميناء: 03 ملم

تطوان والرباط و شفشاون: ملمتران (02)

المحمدية و سيدي سليمان: 01 ملم

الدار البيضاء، الجديدة بن سليمان و الحسيمة: أقل من ميليمتر.

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