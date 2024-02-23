طنجة والقنيطرة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
طنجة و القنيطرة: 05 ملم
سلا: 04 ملم
العرائش و طنجة – الميناء: 03 ملم
تطوان والرباط و شفشاون: ملمتران (02)
المحمدية و سيدي سليمان: 01 ملم
الدار البيضاء، الجديدة بن سليمان و الحسيمة: أقل من ميليمتر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
طنجة والقنيطرة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
اللهم ارحمنا و أغثنا
اللهم أغثنا اللهم أغثنا يارب العالمين
نسأل الله الغيث النافع و الرحمة