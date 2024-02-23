فلاحون بسوس يطالبون بحل أزمة اعتراض مزارعين إسبان لشاحناتهم

2024-02-23 / 15:40
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ع . اللطيف بركة - هبة بريس

دعا فلاحو جهة سوس ماسة، السلطات الإسبانية والفرنسية إلى” إيجاد حل عاجل لأزمة اعتراض مزارعين إسبان لشاحنات محلية تقل بضائع كانت في طريقها إلى أوروبا، حسب ما جاء في بيان لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة .

وكان اجتماع قد عقد يوم امس الخميس بمقر الغرفة ترأسه سعيد ضور رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات سوس ماسة و الى جانب حضور كل من يوسف جبهة ، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة و ادريس بوتي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة و أحمد السعودي رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات –فرع الجنوب ورئيس LOGIPOLE SOUSS MASSA و خالد سعيدي رئيس الجمعية المغربية لمنتجي و مصدري الخضر و الفواكه و فاطمة كورما، نائبة رئيس LOGIPOLE SOUSS MASSA وممثلي الجمعيات المهنية بالجهة.

تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على مضامين البلاغ الصحفي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة و التي أعربت فيه عن مدى قلقها إزاء التوترات الأخيرة التي شهدتها عمليات عبور البضائع بين المغرب والإتحاد الأوروبي ودعت فيه جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة .

و أكد رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات سوس ماسة أن هذا الاجتماع الاستعجالي أتى للتنسيق مع المهنيين ولتوحيد الجهود والاقتراحات قصد التخفيف من آثار هذه الأزمة وكذا إيجاد الحلول لإلزام فرنسا واسبانيا على احترام الاتفاقيات المبرمة مع المغرب.

ومنذ أيام، كان مزارعون إسبان قد اعترضوا شاحنات مغربية محملة بالخضار تتجه نحو أوروبا أو إلى أسواقهم وسط تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية للمطالبة بحقوق معيشية ومالية ووقف سياسة الإغراق بالمنتجات الأوكرانية والأجنبية الرخيصة.

واعتبر البيان أن “عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشهد تعطيلا خطيرا في الوقت الحالي، نتيجة الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية”.

وأشار إلى أن “هذه التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات، وعمليات احتجاز تسببت في ازدحام في نقاط العبور، ما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديدا كبيرا للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

ودعا الاجتماع السلطات الإسبانية والفرنسية إلى “احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع المغربية، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والرباط”.

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‫3 تعليقات

  2. هههههههههههه رسل لمخازنية والعسكر يفرقو الاضطرابات للفلاحين الاؤوروبين من حقهم يحبسوكم لأن فرقك كبير بين الأجور لانكم تستعبدون الاعمال وتنهبون خيرات الشعب فشكرا لاوروبا لأنها نزلت الاتمنة على الشعب

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