الملك: نعتز بمتانة علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين المغرب واليابان

2024-02-23 / 13:44
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ناروهيتو، إمبراطور اليابان، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن تهانئه الحارة لناروهيتو، مشفوعة بمتمنياته له ولسائر أفراد أسرته الإمبراطورية بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني بمزيد الرقي والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأعبر مجددا عن مدى اعتزازي بمتانة علاقات الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين بلدينا، مؤكدا لجلالتكم حرصي الدائم على مواصلة الرقي بها سويا، بما يستجيب لتطلعات وطموحات شعبينا الصديقين”.

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