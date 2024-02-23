ابتسام باطما: “من ضرك سيضره الله”

هبة بريس

نشرت ابتسام باطما، فيديو يجمعها بنجلة شقيقتها غزل الترك.

وشاركت ابتسام عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية بموقع “انستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه رفقة ليلى روز، معلقة: “حسبي الله ونعم الوكيل فالظالمين”.

وأعقبت باطما الفيديو، بتدوينة أخرى جاء فيها “من ضرك سيضره الله٠٠وعد الله كما تدين تدان”٠

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