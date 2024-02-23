ابتسام باطما: “من ضرك سيضره الله”

2024-02-23 / 13:02
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هبة بريس

نشرت ابتسام باطما، فيديو يجمعها بنجلة شقيقتها غزل الترك.

وشاركت ابتسام عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية بموقع “انستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه رفقة ليلى روز، معلقة: “حسبي الله ونعم الوكيل فالظالمين”.

وأعقبت باطما الفيديو، بتدوينة أخرى جاء فيها “من ضرك سيضره الله٠٠وعد الله كما تدين تدان”٠

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‫2 تعليقات

  1. كم اساتم الي الناس والله يسمع شكوى المظلومين. لا تتوهمي انكم ابرياء لان ألله وراء كل ظالم.

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  2. صحيح كما تدين تدان ولي ضر كثير من الناس فحساب حمزة موبيبي سيضره الله وكما تدين تدان

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