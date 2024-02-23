ابتسام باطما: “من ضرك سيضره الله”
هبة بريس
نشرت ابتسام باطما، فيديو يجمعها بنجلة شقيقتها غزل الترك.
وشاركت ابتسام عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية بموقع “انستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه رفقة ليلى روز، معلقة: “حسبي الله ونعم الوكيل فالظالمين”.
وأعقبت باطما الفيديو، بتدوينة أخرى جاء فيها “من ضرك سيضره الله٠٠وعد الله كما تدين تدان”٠تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
كم اساتم الي الناس والله يسمع شكوى المظلومين. لا تتوهمي انكم ابرياء لان ألله وراء كل ظالم.
صحيح كما تدين تدان ولي ضر كثير من الناس فحساب حمزة موبيبي سيضره الله وكما تدين تدان