مغاربة “اليوروباليغ” يتعرفون على خصومهم في ثمن النهائي

مغاربة “اليوروباليغ” يتعرفون على خصومهم في ثمن النهائي

2024-02-23 / 12:27
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تعرف اللاعبون المغاربة المتأهلون إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي على خصوم أنديتهم في هذه المسابقة القارية.

وسيواجه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بلاعبيه المغربيين أمين حارث وعز الدين أوناحي خصمه فياريال الإسباني بلاعبه المغربي إلياس أخوماش، في مواجهة بطعم مغربي.

كما أوقعت القرعة فريق وست هام الإنجليزي بمدافعه المغربي نايف أكرد في مواجهة فرايبورغ الألماني، بينما يلتقي باير ليفركوزن بلاعبه أمين عدلي مع غاراباخ الأذريبيجاني الذي يضم في صفوفه المغربي عبد الله زوبير.

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