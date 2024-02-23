محام بهيئة خريبكة يطالب بفتح بحث جنائي ضد وزير العدل

2024-02-23 / 11:54
2
ع الله عياش - هبة بريس

وجه المحامي بهيئة خريبكة ” عزالدين فدني” نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ”

وقال ” فدني ” إنه امام عدد الشكايات التي قدمها وزير العدل ضد مجموعة من الصحفيين هنا وهناك وبوشرت بشأنها أبحاث تمهيدية انتهت في بعضها بمتابعة المشتكى بهم في حالة اعتقال وفي إطار القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أوجه نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي حول التزوير الذي طال امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة بناء على الشكاية المقدمة في مواجة وزير العدل ،إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي قرر حفظها بتاريخ 2023/3/08 تحت عدد 10/إ,ق / 2023 مستندا في ذلك الى ماقام به من تحريات وعلى (تقدير في إطار مايسمى ) بسلطة الملائمة التي يرجع الاختصاص ،حسب اعتقادنا ، في مثل هذا النوع من الشكايات والمساطر، واستتناء ا طالما أننا أمام مسطرة استتنائية ،إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وليس الوكيل العام للملك لديها الذي كان عليه أن يحيلها على الغرفة المذكورة التي تامر بأن يجري تحقيق بواسطة عضو واحد أو أكثر من أعضائها ( ف 265 من ق م ج )

واسترسل “فدني” قائلا “إضافة الى الدلائل التي قدمت بمناسبة الشكاية المذكورة والتي وقف عليها الوكيل العام وأصبغها بصبغة غير جرمية ، فإن الاعلان عن مباراة ثانية في ظرف وجيز وبعد تدخل وسيط المملكة واقتراحه لهذه المباراة ( رغم ماشابها كذلك من خروقات ) تشكل قرينة إضافية (والقرينة دليل )على أن ماجاء في الشكاية السابقة من تهم التزوير من خلال إضافة عدد كبير من الراسبين أو المرسبين إلى المعلن إعلاميا عن ناجحين . ”

وبناء عليه جدد “عزالدين فدني” مرة أخرى المطالبة بإحالة الشكاية على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتحريك مسطرة الامتياز القضائي ضمن الاطار المذكور في مواجهة وزير العدل طالما أن التقادم لم يطلها .”

ويرى فدني أنه “من غير المقبول لامنطقا ولاقانونا أن ينزل وزير العدل بثقله الحكومي ومن موقعه لتحرك شكايته في مواجهة من ذكر من المشتكى بهم ويستتنى هو من ذلك.ويتم التعامل مع مانسب اليه بمنطق السياسة وليس بمنطق القانون وأحكامه .”

واردف منهيا تدوينته الفيسبوكية بالقول “فمثل هذا السلوك والتعامل يسيء للعدالة ليس فقط على المستوى الداخلي للدولة في علاقتها مع الشعب ، بل كذلك على المستوى الدولي ”

وسجل فدني ان “الكل سواسية أمام إعمال القانون الجنائي ومسطرته.”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فلاحون بسوس يطالبون بحل أزمة اعتراض مزارعين إسبان لشاحناتهم

فلاحون بسوس يطالبون بحل أزمة اعتراض مزارعين إسبان لشاحناتهم

2024-02-23 / 15:40
Photo of أزمة حوادث السير بجهة فاس-مكناس محور ندوة توعوية بالسلامة الطرقية

أزمة حوادث السير بجهة فاس-مكناس محور ندوة توعوية بالسلامة…

2024-02-23 / 15:12
Photo of طنجة والقنيطرة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة والقنيطرة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24…

2024-02-23 / 14:26
Photo of نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات ثلجية يومي الجمعة و السبت

نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات ثلجية يومي الجمعة و…

2024-02-23 / 13:14
Photo of اكادير : إنت.حار شخص تحت قنطرة ومصرع شابين في حادث سير

اكادير : إنت.حار شخص تحت قنطرة ومصرع شابين في…

2024-02-23 / 13:05
Photo of ترويج غاز “بروتوكسيد الآزوت” المخدر يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء ومراكش

ترويج غاز “بروتوكسيد الآزوت” المخدر يجر 5 أشخاص للاعتقال…

2024-02-23 / 11:00
Photo of الـENCG سطات.. ارتباك ودورة استدراكية مُعلقة وطلبة متذمرون

الـENCG سطات.. ارتباك ودورة استدراكية مُعلقة وطلبة متذمرون

2024-02-23 / 09:59
Photo of الـFNE: إيقاف الأساتذة قرار تعسفي ومجحف وغير قانوني

الـFNE: إيقاف الأساتذة قرار تعسفي ومجحف وغير قانوني

2024-02-23 / 09:36
Photo of طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من مناطق…

2024-02-23 / 09:08
Photo of تأجيل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش

تأجيل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش

2024-02-22 / 23:35

‫2 تعليقات

  2. الديموقراطية هي مقاضات عمل الحكومة باكملها احتكار تروات المحروقات لفاءدة شخص واحد والفاهم يفهم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق