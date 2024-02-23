بسبب هدايا للمؤثرين …شركة للهواتف النقالة تغضب التجار المغاربة

2024-02-23 / 11:37
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هبة بريس - الدار البيضاء

أغضبت شركة متخصصة في صناعة وإصدار الهواتف النقالة بحر الأسبوع الجاري التجار المغاربة المتخصصين في بيع الهواتف النقالة ومستلزماتها، بسبب ما اعتبروه إذلالًا غير مسبوقا في حقهم.

وجاء غضب التجار مباشرة بعد حفل نظمته الشركة للإعلان عن إصدار هاتفها الجديد بالسوق المغربية، بحيث تعمدت الأخيرة التمييز بين التجار وما يسمى ب”المؤثرين” بمواقع التواصل الاجتماعي لا فيما يخص حسن الاستقبال والمعاملة ولا فيما يخص الهدايا التي تم تقديمها.

واستشاط التجار غضباً بعد المعاملة السيئة التي تعرضوا لها بحيث تم إهداء المؤثرين ثلاثة هواتف أو هاتفين فيما تم إهداء التجار هدايا رمزية ولا قيمة لها حسب تعبيرهم.

واستغرب التجار المعاملة التي تعرضوا لها، خصوصا وأن عدد كبير منهم يقتنون الهواتف الخاصة بالشركة بكمية كبيرة لبيعها في الأسواق وعرضها على الزبائن، مطالبين في الآن نفسه بحسن المعاملة وإعطائهم القيمة التي يستحقونها أو التهديد بمقاطعة منتوجات الشركة.

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‫6 تعليقات

  3. جاء غضب التجار مباشرة بعد حفل نظمته الشركة للإعلان عن إصدار هاتفها الجديد بالسوق المغربية

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  4. بسبب المعاملة السيئة التي تعرضوا لها بحيث تم إهداء المؤثرين ثلاثة هواتف أو هاتفين فيما تم إهداء التجار هدايا رمزية ولا قيمة لها حسب تعبيرهم

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