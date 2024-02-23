الرسوم الجمركية تكبد مصدري الخضر و الفواكه المغاربة خسائر مادية و ترفع الأسعار بموريتانيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تسبب قرار اتخذته الجمارك الموريتانية في خلل كبير في تموين السوق الموريتانية بالخضر و الفواكه، مما جعل العرض يتقلص أمام الطلب و بالتالي ارتفاع كبير في الأسعار خاصة بأسواق العاصمة نواكشوط.

و لجأت سلطات موريتانيا لمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من المغرب، حيث قررت رفع تكلفة عبور الصادرات المغربية بنسبة تصل إلى 150 في المائة، وهو التدبير الذي سيسري حتى أبريل المقبل، بهدف تشجيع الإنتاج الموريتاني.

و رفعت الجمارك الموريتانية رسوم دخول الشحنة الصغيرة من حوالي 1000 دولار إلى 2230 دولارا، بينما قفزت بالنسبة للشحنات الكبيرة من 3200 دولار إلى 5000 دولار.

و كانت الحدود الموريتانية تستقبل يوميا أكثر من 900 طن من الخضر والحوامض معبأة في شاحنات مختلفة الأحجام قادمة من المغرب و موجهة للسوق الموريتاني و لعديد الدول الإفريقية، باعتبار أن موريتانيا هي بلد عبور السلع المغربية برا نحو باقي دول القارة.

هذا القرار تسبب في انخفاض الكمية التي تعبر الحدود الموريتانية بحوالي النصف، ما يكبد المصدرين خسائر تصل إلى 180 ألف دولار يوميا، و كذلك تسبب في ارتفاع صاروخي لأسعار جل الخضر و الفواكه التي اختفى بعضها من السوق الموريتانية.

و ربطت بعض المصادر قرار جمارك موريتانيا بالقرار الذي سبق و اتخذه المغرب بالوقف المؤقت لتصدير البصل و البطاطس لأسواق إفريقيا بعد أزمة الغلاء التي حدثت قبل أشهر بالمغرب، حيث قررت السلطات وقف التصدير للاستجابة لطلبات السوق الداخلية و هو ما ساهم في خفض أسعارها بشكل كبير مع مرور الوقت غير أنه تسبب في نقص حاد للتموين بالأسواق الإفريقية التي كانت تستورد حاجياتها من المغرب.

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