اسبانيا.. 4 قت.لى و20 مفقودا بحريق مبنى سكني في فالنسيا

2024-02-23 / 10:46
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هبة بريس -.وكالات

أفادت وسائل إعلام والسلطات الإسبانية بمصرع 4 أشخاص وفقدان نحو 20 آخرين في حريق هائل اندلع في مبنى سكني في مدينة فالنسيا مساء الخميس.

وبدأ الحريق الذي وصفته صحيفة Levante بأنه الأسوأ في تاريخ فالنسيا، في مبنى مكون من 14 طابقا في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه انتشر بسرعة في المبنى بأكمله.

وذكر التفزيون الإسباني أن أعمدة النيران والدخان الكثيف امتدت بسرعة وغطت المبنى بالكامل في غضون نصف ساعة فقط، مضيفا أنه لم يتم بعد إحصاء عدد الضحايا في المبنى الذي يضم 220 شقة والذي انتهت أعمال تشييده في 2020.

وأكد خورخي سواريز نائب رئيس خدمات الطوارئ في فالنسيا، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في الحريق.
والتقطت طائرات مسيرة صورا لجثث الضحايا. ولا يزال الوصول إلى المبنى غير ممكن بعد، بسبب الحريق، ولا يستبعد رجال الإنقاذ احتمال انهياره.

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