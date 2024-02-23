ميدو: محمد صلاح ليس قائدا

أكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، مظلوم داخل الفراعنة.

وقال ميدو عبر قناة المشهد “صلاح مظلوم مع المنتخب، لأنه يفتقد التعامل معه باحترافية، لكنه أخطأ بترك المعسكر حين أصيب في أمم أفريقيا لأنه قائد الفريق”.

وأضاف “صلاح ليس قائدا، ولا يملك كاريزما القيادة، فهو لا يفعل مثل ليونيل ميسي، والأمر لا يتعلق بغيرتي منه، فقد لعبت بجوار نجوم كبار مثل إبراهيموفيتش وتوتي ودروجبا، ولم أكن غيورا منهم”.

وواصل “من الجنون أن أقارن مسيرتي بمشوار محمد صلاح، فنجم ليفربول من أساطير الكرة حاليا في العالم، وأنا تأثرت بأنني لم أفكر بنفس العقلية الاحترافية”.

وأبدى ميدو، ثقته في قدرة حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على استخراج أفضل نسخة من محمد صلاح مع الفراعنة.

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