رافا ماركيز يثير غضب إدارة برشلونة

أثار رافا ماركيز، المدير الفني للفريق الرديف لبرشلونة، غضب إدارة النادي، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

فقد ذكرت صحيفة “سبورت”، أن الإدارة شعرت بالاستياء مؤخرا من نجم البلوجرانا السابق بسبب عدة تصرفات، أولها أنه أقحم نفسه ضمن المرشحين لخلافة تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الأول، فور إعلان الأخير رحيله.

وأضافت الصحيفة: “لم يفهم أحد بعض التصريحات التي أدلى بها ماركيز في التوقيت الخاطئ… حتى ديكو (المدير الرياضي) استبعده كبديل لتشافي خلال مقابلة تلفزيونية”.

وأشارت إلى أن الدولي المكسيكي السابق عاد لإثارة غضب الإدارة، بسبب نشره إعلانات خاصة بالمراهنات، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت “سبورت” أن مستقبل ماركيز كمدير فني للفريق الرديف ليس مضمونا، في الموسم المقبل، رغم الشعور بالرضا عن عمله على المستوى الرياضي.

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