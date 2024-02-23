هذه حقيقة تشييد “ميترو” بمدينة الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

راجت في الأيام الأخيرة عديد الأخبار المتعلقة بقرب تشييد “الميترو” بمدينة الدار البيضاء حيث تحدثت بعض المعطيات على أن المشروع سيرى النور قبل تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس بمعطيات خاصة أكدت أن الأمر ليس كما يتم تداوله، حيث أن امهيدية الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء سطات عقد قبل أيام اجتماعا مع مختلف سلطات المدينة للتداول في معضلة النقل.

و طلب الوالي امهيدية من المسؤولين التفكير في إيجاد حلول بديلة و مبتكرة لمشكل النقل بالمدينة كالتفكير بإحداث شبكة نقل عبر القطارات محلية بالبيضاء و ضواحيها أو شبكة “ميترو” أو غيرها من الحلول القابلة للتحقق.

و خلال الاجتماع تم التأكيد على أن موضوع “الميترو” سبق و كان محور دراسة تقنية سابقة، و اتضح أنه صعب التحقق بسبب مجموعة من الأمور منها هشاشة تربة الدار البيضاء و استحالة الحفر ببعض المناطق، فضلا على التكاليف الباهظة للمشروع و غيرهما.

و طلب الوالي امهيدية مده في أقرب وقت بفحوى الدراسة للاطلاع عليها، داعيا في نفس الوقت للتفكير جديا بكل ما يمكن أن يساهم في حل مشكل النقل و التنقل للبيضاويين.

كما أعطى امهيدية تعليماته بأن يتم توسيع كافة قناطر المدينة التي تشهد اكتظاظا عبر اضافة ممرات إضافية بها، و إحداث مخارج و مداخل جديدة و متعددة على طول الطريق السيار المداري الذي يمر من وسط المدينة لتخفيف الضغط على المنافذ الحالية، بالإضافة لإصلاح و تحديث الطرقات و الشاوارع و صيانتها بشكل دوري و مستمر.

*الصورة من الأرشيف

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