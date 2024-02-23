موريتانيا تعتمد على الخبرة المغربية في مشروع الطريق السريع بين نواكشوط ونواذيبو

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استغل محمد عالي ولد سيدي محمد وزير التجهيز و النقل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية زيارته للمغرب للقاء نزار بركة وزير التجهيز و الماء للحديث حول مشروع الطريق السريع الذي تنوي موريتانيا إحداثه بين نواكشوط و نواذيبو.

و في هذا الصدد، طلبت موريتانيا دعما من المغرب، من أجل إنجاز دراسة تقنية و ميدانية تخص الطريق السريع الذي سيربط بين عاصمتها الإدارية والعاصمة الاقتصادية للبلاد.

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كما تم خلال هذا اللقاء الحديث بين الوزيرين عن وضع الخبرة المغربية رهن إشارة الأشقاء الموريتانيين في مشروع الطريق و غيره من المشاريع، بالإضافة لإرساء شراكة متينة بين البلدين في مجال الأشغال العمومية، وكذا المساهمة في بناء العديد من المنشآت الفنية بنواكشوط، من أجل تحسين انسيابية حركة المرور بالعاصمة الموريتانية.

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