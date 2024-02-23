موريتانيا تعتمد على الخبرة المغربية في مشروع الطريق السريع بين نواكشوط ونواذيبو

2024-02-23 / 14:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

استغل محمد عالي ولد سيدي محمد وزير التجهيز و النقل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية زيارته للمغرب للقاء نزار بركة وزير التجهيز و الماء للحديث حول مشروع الطريق السريع الذي تنوي موريتانيا إحداثه بين نواكشوط و نواذيبو.

و في هذا الصدد، طلبت موريتانيا دعما من المغرب، من أجل إنجاز دراسة تقنية و ميدانية تخص الطريق السريع الذي سيربط بين عاصمتها الإدارية والعاصمة الاقتصادية للبلاد.
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كما تم خلال هذا اللقاء الحديث بين الوزيرين عن وضع الخبرة المغربية رهن إشارة الأشقاء الموريتانيين في مشروع الطريق و غيره من المشاريع، بالإضافة لإرساء شراكة متينة بين البلدين في مجال الأشغال العمومية، وكذا المساهمة في بناء العديد من المنشآت الفنية بنواكشوط، من أجل تحسين انسيابية حركة المرور بالعاصمة الموريتانية.

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تعليق واحد

  1. الزفت يمكن سمكه من ١٤ الى ٢٠ سم.وليس ٢٠ الى ١٠٠ سم.هذا تبدير لامبرر له.من هاته الغلطة ستؤول بعدم الخبرة او السرقة. تعدل الارض وتتبع بالزفت حسب سمك معين

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