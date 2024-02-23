الحكومة تدعم 170 مشروعا استثماريا لخلق 21 ألف منصب شغل مباشر

2024-02-23 / 10:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، خلال سنة 2023، من مواكبة أزيد من 170 مشروعا، حصل 66 منها على موافقة اللجنة الوطنية للاستثمارات، ومثلت غلافا إجماليا بقيمة 137 مليار درهم.

وأفاد بلاغ للوكالة بأن هذه المشاريع ستمكن من خلق 21 ألف منصب عمل مباشر، مبرزا أنه طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى جعل المغرب وجهة جذابة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بفضل المثياق الجديد للاستثمار، تميزت سنة 2023 بديناميكية قوية في مجالات الاستثمار.

و أوردت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن هذه الاستثمارات توزعت على تسع جهات وأزيد من 20 إقليم وعمالة عبر التراب الوطني، مساهمة في تعزيز التنمية المتوازنة والمنسجمة عبر ربوع البلاد.

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