أخنوش يشيد بجودة العلاقات مع إسبانيا وتطلع المملكتين إلى مستقبل واعد بالمنطقة

2024-02-23 / 09:58
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هبة بريس

أشاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقب المباحثات التي جمعته مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء في الرباط، بجودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، التي تأتي لتنضاف إلى أواصر الصداقة وحسن الجوار بين البلدين، وتطلعهما إلى مستقبل واعد.

وأكد رئيس الحكومة، على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أن “هذه العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، والتي تنضاف إلى أواصر الصداقة وحسن الجوار، وتطلع المملكتين إلى مستقبل واعد في المنطقة، شكلت موضوع هذا اللقاء الذي حضره كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس”.

ووصف أخنوش، مباحثاته مع بيدرو سانشيز بالمثمرة والبناءة، وذلك على هامش الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس سانشيز الذي قام بزيارة عمل إلى المغرب في إطار استمرارية الدينامية الاستثنائية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية منذ أبريل 2022.

وأضاف عبر التدوينة ذاتها أن “الشراكة القائمة بين المغرب وجارته إسبانيا تقوم على أساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل، والوفاء بالتزاماتنا المشتركة من أجل تحقيق ما نطمح إليه من تنمية لصالح البلدين، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجلالة الملك فيليبي السادس”.

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‫5 تعليقات

  4. في إطار استمرارية الدينامية الاستثنائية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية منذ أبريل 2022

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  5. الشراكة القائمة بين المغرب وجارته إسبانيا تقوم على أساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل

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