الـENCG سطات.. ارتباك ودورة استدراكية مُعلقة وطلبة متذمرون
تسود حالة من الخوف والترقب بين صفوف العديد من طالبات وطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات خاصة السنة الثالثة ومابعدها، توجسا من تآكل الوقت وتفويت فرصة الالتحاق بالمدارس العليا الأجنبية لاستكمال دراساتهم وتكوينهم الأكاديمي، بسبب حالة الارتباك وسياسة التماطل التي أدت إلى تجاهل مطالبهم وحقوقهم المشروعة في الاضطلاع على نقطهم وأوراق امتحاناتهم تطبيقا لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، مستنكرين سياسة صم الآذان التي تنهجها الجهات المعنية في تأخرها عن الاعلان عن موعد الدورة الاستدراكية، الأمر الذي بات يقلق آباء وأولياء أمور الطلبة خوفا على مسار أبنائهم الدراسي، لاسيما وأن العديد منهم ينتمون لمدن أخرى ممايزيد من حجم معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية وتخوفاتهم عن مستقبل أبنائهم.
مصادرنا، أكدت أن الوضعية النفسية للطلبة المتضررين متأزمة، في الوقت الذي تتسع فيه هوة التذمر التي تنبِئ بخلق أزمة، وهو ما يتطلب من إدارة المؤسسة ورئاسة الجامعة التحرك لوضع جدولة معقولة للامتحانات الاستدراكية تراعي اهتمامات الطلبة وانشغالاتهم وتطلعاتهم في تغيير وجهاتهم صوب ديار المهجر لاستكمال دراساتهم الجامعية والتكوينية العلمية.
ذات المصادر، استغربت الطريقة التي تتم بها معالجة النقط والتي لم تكن المؤسسة تعرفها من ذي قبل، مما يحثم على القائمين على تدبيرها، الاسراع في معالجة الاشكالات المطروحة والكشف عن نقط الامتحانات للفئات المتضررة، مع وضع جدولة زمنية لاجراء الامتحانات الاستدراكية تأخذ في بُعدها الاستراتيجي المسار الدراسي والمهني لطلبة وطالبات هذه المؤسسة التي كانت حتى الأمس القريب يُضرب لها ألف حساب في كيفية معالجة النقط وتسليم الوثائق الإدارية لطلبتها في وقت معقول، مما جعلها تتبوأ مكانة جد متقدمة في التصنيف الوطني والدولي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
و ما عساك تقول اذا توجهت إلى المدرسة بوجدة فإنها الطامة الكبرى ..لا زين لا مجي بكري. العشوائية بعينها .يجب إعادة النظر في منظومة هذه المدارس حتى تقوم بدورها كما ينبغي خاصة في ظل التطور المذهل الذي يشهده العالم في أسلوب الاعمال والتجارة
الـENCG سطات.. ارتباك ودورة استدراكية مُعلقة وطلبة متذمرون
تسود حالة من الخوف والترقب بين صفوف العديد من طالبات وطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
لديهم تآكل الوقت وتفويت فرصة الالتحاق بالمدارس العليا الأجنبية
سياسة التماطل التي أدت إلى تجاهل مطالبهم وحقوقهم المشروعة
Khasehom yediro chi 7el
لو كل معهد او كلية او مؤسسة او..تاخر فيها اعلان النتائج او النقط لان شخصا ما يريد الالتحاق بالخارج لامتلاءت الدنيا بالمقالات وامتلات الصحف
بالرغم من السمعة التي راكمتها على مر السنين اصبحت المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بسطات تعيش في السنوات الاخيرة تسيبًا خطيرًا على كل الاصعدة