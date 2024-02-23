طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء باردة نسبيا مع جريحة محلية خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس الكبير.

كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الصباح، فضلا عن نزول أمطار وزخات متفرقة بالشمال الغربي، والريف، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والأطلس الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والسهول شمال آسفي.

وستكون السماء أحيانا غائمة مع نزول قطرات متفرقة بالوسط وشمال الأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تهم بعض التساقطات الثلجية قمم الأطلس المتوسط ومن المحتمل مرتفعات الريف.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والوسط وجنوب البلاد، مع تناثر للغبار أو الرمال بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 11 و 17 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية، والمناطق الوسطى، ومنطقة سوس، والواجهة المتوسطية، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و 11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا ملموسا بالمملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طانطان وسيصبح تدريجيا قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بعد الزوال ، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب طانطان.

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