تأجيل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش

2024-02-22 / 23:35
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هبة بريس _ ع محياوي

أرجأت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس أول أمس الثلاثاء، محاكمة شبكة التلاعب ببرنامج أوراش، والمتابع فيها 5 أشخاص تم إيقافهم قبل أسابيع.

وقررت المحكمة تأخير النظر في ملف الشبكة المذكورة إلى تاريخ 12 مارس المقبل، وذلك قصد استدعاء باقي المصرحين

وكان النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس المكلف بالبت في جرائم الأموال قرر متابعة 5 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، فيما قرر حفظ المسطرة في حق 4.

وتابعت النيابة العامة المتهمين بجرائم جنائية ثقيلة تتمثل في “تبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء

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