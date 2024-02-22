الكعبي يسجل ويقود أولمبياكوس للتأهل إلى الدور القادم في دوري المؤتمر الأوروبي

قاد الدولي المغربي أيوب الكعبي فريقه أولمبياكوس اليوناني للفوز أمام مضيفه فيرينكفاروسي المجري بهدف دون رد، مساء الخميس، لحساب إياب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل الكعبي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يكون أولمبياكوس قد ضمن تأهله إلى الدور القادم بعدما كان قد فاز ذهابا بهدف دون رد سجله المهاجم المغربي أيوب الكعبي.

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