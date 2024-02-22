وزارة: إسرائيل تدمر منزل عرفات في غزة

2024-02-22 / 23:21
1

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن إسرائيل دمرت منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك مجموعة من الصور تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل الواقع في قلب مدينة غزة الذي عاش فيه عرفات بين عامي 1995 و2001

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي عن سبب استهداف منزل عرفات في القطاع الذي يواصل الجيش حربه عليه لليوم الأربعين بعد المئة بعد هجوم نفذته حركة حماس على بلدات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة قتل فيه 1200 إسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي تجاوز 29 ألف قتيل.

وأوضح أبو سيف في بيانه أن منزل عرفات “يضم مقتنيات الزعيم الخالد الشخصية والعائلية كما شهدت أركانه الكثير من اللحظات الحاسمة في تاريخ شعبنا خلال وجود أبو عمار في غزة مع بداية تأسيس السلطة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اسبانيا.. 4 قت.لى و20 مفقودا بحريق مبنى سكني في فالنسيا

اسبانيا.. 4 قت.لى و20 مفقودا بحريق مبنى سكني في…

2024-02-23 / 10:46
Photo of مصرع حارس الرئيس الموريتاني بحادث سير للموكب الرئاسي بالجزائر

مصرع حارس الرئيس الموريتاني بحادث سير للموكب الرئاسي بالجزائر

2024-02-23 / 09:20
Photo of السنغال ..”ماكي سال” يؤكد انتهاء فترة ولايته الرئاسية في 2 أبريل المقبل

السنغال ..”ماكي سال” يؤكد انتهاء فترة ولايته الرئاسية في…

2024-02-23 / 00:07
Photo of دعم واسع في مجموعة العشرين لحل الدولتين

دعم واسع في مجموعة العشرين لحل الدولتين

2024-02-22 / 23:00
Photo of مجزرة مروعة.. 40 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنازل المواطنين في دير البلح

مجزرة مروعة.. 40 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنازل المواطنين…

2024-02-22 / 21:59
Photo of تبون يعين محللا تلفزيونيا مديرا لمطار الجزائر

تبون يعين محللا تلفزيونيا مديرا لمطار الجزائر

2024-02-22 / 15:57
Photo of البرلمان البريطاني يصادق على “وقف إطلاق نار إنساني فورا” بغزة

البرلمان البريطاني يصادق على “وقف إطلاق نار إنساني فورا”…

2024-02-22 / 09:14
Photo of إعلام إسرائيلي : محاولة اغتيال “أفيخاي أدرعي”

إعلام إسرائيلي : محاولة اغتيال “أفيخاي أدرعي”

2024-02-21 / 18:15
Photo of للمرة الثانية على التوالي.. رسوب 75% من طلاب الطب بجامعة مصرية

للمرة الثانية على التوالي.. رسوب 75% من طلاب الطب…

2024-02-21 / 15:24
Photo of ماسك: أول مريض مزود بشريحة يتحكم بعقله بواسطة فأرة الكمبيوتر

ماسك: أول مريض مزود بشريحة يتحكم بعقله بواسطة فأرة…

2024-02-21 / 09:24

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق