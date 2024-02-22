العفو الدولية فلسطين اسرائيل

دعم واسع في مجموعة العشرين لحل الدولتين

2024-02-22 / 23:00
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت البرازيل، الخميس، في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين أن الدول الأعضاء تدعم بشكل عام حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما يزيد الضغط على إسرائيل لقبول دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء دعم مجموعة العشرين لحل الدولتين غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية واسعة على معارضة أي اعتراف “أحادي الجانب” بالدولة الفلسطينية، في خطوة قال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إنها تبعث “رسالة قوية إلى المجتمع الدولي”.

كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة محور التركيز الرئيسي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي استمر يومين في ريو دي جانيرو، إلى جانب الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم فعالية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في مواجهة الصراعات المتصاعدة والاستقطاب.

وقال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، للصحفيين إن هناك “إجماعا فعليا على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين”.

وأوضح مصدر في الخارجية البرازيلية لوكالة فرانس برس أن “السبب الوحيد الذي جعل (فييرا) لا يقول ببساطة إن هناك ‘إجماعا’ هو عدم تطرق جميع الوزراء لهذه القضية”.

وأضاف المصدر أن “كل (وزير) تناول هذه القضية عبّر عن دعمه” لحل الدولتين، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء الوزراء “كبير”.

شارك في الاجتماع وزراء خارجية المجموعة، ومن بينهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وكان بوريل حثّ فييرا على استخدام بيانه الختامي في الاجتماع “ليشرح للعالم أن الجميع في مجموعة العشرين يؤيد” حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل.

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