الزلزولي وشادي رياض يودعان دوري المؤتمر الأوروبي

ودع الدوليان المغربيان شادي رياض وعبد الصمد الزلزولي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد تعادل فريقهما ريال بيتيس الإسباني بهدف لمثله أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي، اليوم الخميس، ضمن إياب ثمن النهائي.

وكان ريال بيتيس قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وشارك شادي رياض وعبد الصمد الزلزولي كأساسيان في مباراة الإياب، ولعبا معا دقائق المواجهة كاملة، دون أن يتمكنا من قيادة فريقهما للمرور إلى الدور الموالي.

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