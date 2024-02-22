مجزرة مروعة.. 40 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنازل المواطنين في دير البلح

هبة بريس _ وكالات

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة باستشهاد 40 مواطنا وإصابة نحو 100 جراء قصف الطائرات الإسرائيلية 4 منازل مدنية في “مجزرة مروعة” بالمحافظة الوسطى.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في بيان أن 23 شهيدا وصلوا إلى مستشفى “شهداء الأقصى” والعدد مرشح للزيادة جراء استهداف عدد من منازل المواطنين وسط قطاع غزة

وفي جنوب القطاع، أعلنت وزارة الصحة أن الجيش الإسرائيلي عاود اقتحام مجمع ناصر الطبي بخان يونس عقب الانسحاب منه واستمرار محاصرته في وقت سابق اليوم.

وقالت الوزارة في منشورين على منصة تلغرام إن “القوات الإسرائيلية عاودت اقتحام مجمع ناصر الطبي بأربع ناقلات جند بعد انسحابها منه”.

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