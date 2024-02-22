طنجة..الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بسبب الرشوة

2024-02-22 / 21:54
2

هبة بريس – مكتب طنجة

أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة , عون سلطة برتبة “مقدم ” يشتغل بالملحة الإدارية 10 مكرر متلبسا بتلقي رشوة .

وقد تم ايقاف المتهم على إثر اتصال جرى من مواطن بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة على الصعيد الوطني قصد التبليغ وتلقي شكايات المواطنين بخصوص كشف حالات الابتزاز والفساد ، حول طلب عون السلطة رشوة مقابل قضاء غرض إداري يتعلق بوثائق “أمو التضامن ” .

وجرى نصب كمين محكم من طرف عناصر الضابطة القضائية حيث تم توقيف عون السلطة متلبسا بتلقي الرشوة ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ترويج غاز “بروتوكسيد الآزوت” المخدر يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء ومراكش

ترويج غاز “بروتوكسيد الآزوت” المخدر يجر 5 أشخاص للاعتقال…

2024-02-23 / 11:00
Photo of الـENCG سطات.. ارتباك ودورة استدراكية مُعلقة وطلبة متذمرون

الـENCG سطات.. ارتباك ودورة استدراكية مُعلقة وطلبة متذمرون

2024-02-23 / 09:59
Photo of الـFNE: إيقاف الأساتذة قرار تعسفي ومجحف وغير قانوني

الـFNE: إيقاف الأساتذة قرار تعسفي ومجحف وغير قانوني

2024-02-23 / 09:36
Photo of طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من مناطق…

2024-02-23 / 09:08
Photo of تأجيل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش

تأجيل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش

2024-02-22 / 23:35
Photo of طنجة..توقيف شخصين بمحطة القطار وبحوزتهما كمية من “القرقوبي “

طنجة..توقيف شخصين بمحطة القطار وبحوزتهما كمية من “القرقوبي “

2024-02-22 / 22:19
Photo of انزكان : مطالب بمحاسبة جمعية في تبذير المليارات من المال العام

انزكان : مطالب بمحاسبة جمعية في تبذير المليارات من…

2024-02-22 / 21:12
Photo of وزير الخارجية الفرنسي قريبا في زيارة رسمية إلى المغرب

وزير الخارجية الفرنسي قريبا في زيارة رسمية إلى المغرب

2024-02-22 / 20:25
Photo of الرباط : أحكام سجنية في حق متهمين توبعا من أجل تهم لها علاقة بالإرهاب

الرباط : أحكام سجنية في حق متهمين توبعا من…

2024-02-22 / 20:14
Photo of استثمار ب 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب

استثمار ب 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب

2024-02-22 / 20:02

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق