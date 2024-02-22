مواجهة مرتقبة بين ياسين بونو وعبد الرزاق حمد الله في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يرتقب أن يشهد ربع نهائي دوري أبطال آسيا مواجهة بطعم مغربي بين ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي وعبد الرزاق حمد الله، مهاجم إتحاد جدة السعودي.

وتأهل الهلال السعودي إلى دور الربع بعد فوزه على صباهان الإيراني في دور الثمن، حيث تفوق عليه ذهابا بثلاثة أهداف لواحد، وكرر تفوقه عليه إيابا بنفس النتيجة.

بينما تأهل الإتحاد السعودي لدور الربع على حساب نافباهور الأوزبكي، بعدما تعادل معه ذهابا بدون أهداف قبل أن يفوز عليه إيابا بهدفين لواحد.

وسيلتقي بذلك الهلال والإتحاد السعوديان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في مواجهة ستحظى باهتمام واسع من الجماهير المغربية.

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