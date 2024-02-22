“لا فوينتي” يمدد عقده مع الاتحاد الإسباني

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس 22 فبراير، تمديد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي لعقده مع الاتحاد حتى العام 2026، ما يعني أنه سيقود “لاروخا” خلال كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوضح الاتحاد أن تمديد عقد دي لا فوينتي (62 عاما) كان ضروريا “لتأمين الاستقرار للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض كأس أوروبا في يونيو المقبل”.

وكان عقد المدرب سينتهي في 30 يونيو، أي في منتصف المشاركة ضمن البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا من 14 الشهر عينه حتى 14 يوليوز.

وعين دي لا فوينتي على رأس الجهاز الفني في نهاية العام 2022، بعد الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لكأس العالم التي استضافتها قطر وتوجت الأرجنتين بلقبها على حساب فرنسا.

وسبق له أن درب منتخبات إسبانيا في الفئات العمرية (دون 23 و21 و19 عاما) منذ العام 2013، وقبلها ألافيس في 2011 وأتلتيكو بلباو مرتين.

وقاد دي لا فوينتي منتخب “لاروخا” في عشر مباريات فاز بتسع منها وخسر واحدة

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