حمد الله يسجل ويقود إتحاد جدة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه إتحاد جدة للفوز على ضيفه نافباهور الأوزبكي بهدفين لواحد، اليوم الخميس، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتألق حمد الله في مباراة اليوم بعدما وقع الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 45+6.

وبهذا الفوز ضمن الإتحاد السعودي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه المتأهل من مباراة الهلال السعودي ضد صفاهان الإيراني.

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