البطولة الإحترافية.. إتحاد طنجة يقلب تأخره إلى فوز أمام إتحاد تواركة

حقق إتحاد طنجة فوزا ثمينا أمام ضيفه إتحاد تواركة بهدفين لواحد، اليوم الخميس، ضمن الجولة العشرين من البطولة الإحترافية.

وكان إتحاد تواركة السباق إلى التهديف عبر إلياس الحداد في الدقيقة 3، قبل أن يدرك فارس البوغاز التعادل عبر اللاعب محمد سعودي في الدقيقة 59، ثم وقع إسماعيل خافي الهدف الثاني في الدقيقة 91.

ولعب إتحاد تواركة بنقص عددي منذ الدقيقة 57 بعد طرد مدافعه إلياس الحداد.

ورفع آتحاد طنجة بهذا الفوز رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما يحتل إتحاد تواركة المركز السابع برصيد 27 نقطة.

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