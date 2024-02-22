الرباط : أحكام سجنية في حق متهمين توبعا من أجل تهم لها علاقة بالإرهاب

2024-02-22 / 20:14
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هبة بريس _ الرباط

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين ست وأربع سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين توبعا من أجل تهم لها علاقة بالإرهاب.

وهكذا، قضت المحكمة بحق المتهم (ع.س) بست سنوات سجنا نافذا، وبأربع سنوات حبسا نافذا بحق المتهم (ر.ج).

وتوبع المتهمان، اللذان تم اعتقالهما في أكتوبر 2023، من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والاشادة بأفعال وبتنظيم إرهابي”.

وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته إدانة المتهمين الاثنين من أجل ما نسب إليهما لثبوت التهم محل المتابعة، فيما التمس دفاعهما البراءة لغياب أركان تكون جريمة ارهابية.

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