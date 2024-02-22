الحكومة تعلن عن قراراتها بعد أن وصل الحوار مع الطلبة إلى الباب المسدود

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الحكومة، أن حوارها مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المضربين، وصل إلى الباب المسدود، وهو ما جعلها تتخذ جملة من القرارات.

وأعلن عن هذه القرارات من طرف وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في ندوة صحفية بالرباط، اليوم الخميس 22 فبراير 2024.

وقال الوزير عبد اللطيف ميراوي، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات الكتابية والتداريب الاستشفائية بالنسبة للفصل الأول على أن يتم تنظيم دورة استدراكية في آخر الموسم الجامعي.

أما بخصوص الفصل الثاني، كشف الوزير أن الدروس والتداريب الاستشفائية ستبدأ مباشرة بعد نهاية امتحانات الدورة الأولى.

ويتوجب على الطلبة المعنيين، يقول عبد اللطيف ميراوي، التوجه إلى ميادين التداريب الاستشفائية مباشرة بعد إعلان لوائح توزيعهم على هذه الميادين، وفي حال تسجيل ثلاث غيابات يُعتبر التدريب غير مستوفى.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp