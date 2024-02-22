التغطية الصحية لفائدة الوالدين تعود عبر مقترح قانون

هبة بريس _ الرباط

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وذكرت المجموعة النيابية في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه يهدف إلى ترسيخ التعاضد والتكافل الاجتماعي لحماية الوالدين وتوفير تغطية صحية آمنة لهم، وذلك في إطار التضامن الاجتماعي كقيم راسخة لدى الشعب المغربي، وإلا فالوالدين الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين قد يتعرضون للعديد من المشاكل الاجتماعية والصحية، وهو ما لا يمكن القبول به في مجتمعنا المبني أساسا على التضامن والتعاضد والتكافل بين أفراد أسرته بشكل عام.

وعبرت المجموعة النيابية عن أملها في أن “تتفاعل الحكومة مع هذا المقترح لما سيشكله من تمكين لهذه الفئة التي تشكل عصب الأسر المغربية ولمكانتها الرمزية لدى أبناء المجتمع المغربي”.

وذكر المصدر ذاته، أن سياسة التنمية الاجتماعية التي دعا إليها الملك محمد السادس، تقوم بصفة أساسية على التضامن والتلاحم والتآزر بين مكونات المجتمع المغربي.

واعتبرت المجموعة أن تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد، لهذه الغاية، تردف المجموعة النيابية، فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة، ولذلك تأتي جميع الإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ دستور 2011 إلى يومنا هذا والقائمة على ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية

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